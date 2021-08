Betrunkener Lkw-Lenker rammt Autos und randaliert

Sofort zu randalieren begonnen

Der Unfalllenker begann laut Zeugenaussagen sofort nach dem Unfall zu randalieren und versuchte eine Fensterscheibe des Gemeindesamtes St. Peter am Hart einzuschlagen, was ihm jedoch aufgrund des Einschreitens der Feuerwehrmänner nicht gelang. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.