Schlepper brachte 33 Illegale über Grenze

Selbst das Gericht zeigte ein gewisses Verständnis für die schwierige Lage des Angeklagten. Denn der 45-jährige Ukrainer und Vater eines 13-jährigen Sohnes verdingte sich zuvor als Hilfsarbeiter in ganz Europa am Bau, um seine Familie in der Heimat über die Runden zu bringen. Doch manche Chefs prellten den Mann einfach um sein Geld. „Die letzten fünf Jahre lief es ganz schlecht“, so der Angeklagte vor Gericht, der zudem auch noch an einer schweren chronischen Erkrankung leidet.