ÖPC-Sportler fahren mit Vorfreude nach Tokio!

Trotz immer heikler werdender Pandemie-Situation fährt Österreichs Team mit großer Vorfreude zu den Paralympischen Spielen in Tokio. Zwei Wochen nach Ende der ebenfalls im Schatten von Corona durchgeführten Sommerspiele beginnen am 24. August mit einem Jahr Verspätung die bis 5. September dauernden, 16. Paralympics, bei denen in 22 Sportarten und 540 Bewerben um Medaillen gekämpft wird. Österreich ist mit 24 Athletinnen (6) und Athleten (18) in acht Sportarten vertreten.