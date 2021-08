Treffen von „zwei Löwen“ aus Sport und Kultur

Zwei Weltstars aus Kultur und Sport hatten am Mittwochabend vor der Opernaufführung „Elektra“ bei den Salzburger Festspielen allen Grund zum Feiern. Dirigent Franz Welser-Möst und Skiweltmeister Marco Schwarz haben am 16. August Geburtstag, und darauf stießen die beiden „Löwen“ mit einem Glaserl Sekt im Cafe „Uni:versum“ an. Der gebürtige Oberösterreicher Welser-Möst wird 61 Jahre alt und der aus Kärnten stammende Schwarz 26 Jahre.