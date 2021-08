Lieber ORF! Du bist das mediale Gesicht des Landes

Ohne Dich (oder gegen Dich) erfolgreich Politik zu machen, ist unmöglich. Das haben die österreichischen Politiker von Anfang an begriffen. Die Linken, die Rechten, die Liberalen, die Grünen, die Blauen. Ob Du ihnen Freund oder Feind warst, an Dir kam keiner vorbei. Und das ist bis heute so.