Koeman über Demir: „Muss ihm die Chance geben“

Nur knapp hinter Depay

Weil der 18-Jährige auch gegen Ronaldo und Co. unbekümmert im Mittelfeld auftrumpfte, mit Depay, dem er das 1:0 herrlich vorbereitet, und Griezman gut harmonierte, auch wenn sein Tor wegen Abseits fälschlicherweise annulliert wurde. Knapp eine Stunde war die Rapid-Leihgabe bei der traditionellen Joan-Gamper-Trophy dabei. Die Barça-Fans gaben ihm dann bei der Wahl zum „man of the match“ 42 Prozent der Stimmen, nur Depay erhielt mehr (46%).