Wieder in der Startelf: Demir besiegt Ronaldo

Vier Tage nach dem 1:2 in Salzburg und drei Tage nach dem Messi-Schock feierte der FC Barcelona gestern bei seiner traditionellen „Gamper Trophy“ ein 3:0 gegen Juventus Turin. Barça-Coach Ronald Koeman schickte gegen Ronaldo & Co. eine hochkarätige Truppe auf den Rasen - im offensiven Mittelfeld stand Yusuf Demir in der Startelf!