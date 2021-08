Demir-Rivale Alex Collado bleibt doch in Barcelona

„Alex Collado setzt seine Karriere bei Barca fort“, schrieb am Montag die katalanische Tageszeitung „Sport“. Der B-Team-Spieler entschied sich dazu, alle Angebote (wie das vom FC Brügge) zurückzuweisen. Fortan will er mit all seinen Kräften versuchen, Cheftrainer Ronald Koeman von seinem Können zu überzeugen. Schade nur: Ebendieser Koeman sagte ihm klipp und klar, dass er nicht in der ersten Mannschaft mit ihm rechnet.