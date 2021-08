„Messi ist wohl aus Angst vor Demir geflüchtet“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. In dieser Sendung geht‘s bei Peter Frauneder und Michael Fally natürlich auch um Lionel Messis Abschied vom FC Barcelona. Frauneder schmunzelnd: „Messi hat wohl Angst vor Yusuf Demir, deswegen ist er geflüchtet.“ Außerdem Themen in der Sendung: Die olympischen Bronzemedaillen von Bettina Plank und Jakob Schubert, der LASK, Rapid und der MotoGP in Spielberg bei überschaubarer Fan-Kulisse.