Ein neuer Platz für die alte Rheinbrücke?

Für Zadra und seine Mitstreiter ist noch vor Abschluss der Variantenprüfung eines klar: Am alten Standort darf der Neubau nicht errichtet werden. „Das Problem ist, dass sich die Brücke ziemlich genau in der Mitte des Ortsgebiets befindet. Wer von Dornbirn kommt, muss immer einen Umweg in Kauf nehmen“, kritisiert Zadra. Um die Anrainer zu entlasten, käme für ihn ein Neubau direkt hinter dem Reichshofstadion in Frage. Allerdings auch nicht in der jetzigen Größe, denn anderes als die Verantwortlichen der ÖVP glaubt Zadra nicht an die Umsetzung der CP-Variante (Bodenseeschnellstraße entlang des Ortsgebiets der Marktgemeinde). Dafür aber an die jüngst wieder in die Schlagzeilen geratenen Tunnellösung zwischen Hohenems und Diepoldsau. „Dadurch könnte der Verkehr aufgefächert werden. Es ist nicht sinnvoll, eine neue Transitschleuse zu öffnen, die immer nur noch mehr Verkehr anzieht.“