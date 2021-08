Aus nach sieben Jahren: Audi verlässt die Formel E

Die Motorsportsparte des deutschen Automobilherstellers Audi beendet zum Ende der Saison das Engagement in der Formel E. Nach insgesamt sieben Jahren werden Lucas di Grassi und René Rast am kommenden Wochenende zum letzten Mal die elektrischen Boliden des Audi Sport Abt Schaeffler-Teams pilotieren, wie am Montag mitteilte wurde. Audi wird sich ab dem kommenden Jahr verstärkt auf die Rallye Dakar konzentrieren.