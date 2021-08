Israel: Dreifach Geimpfte an Covid-19 erkrankt

Die „Jerusalem Post“ schrieb von bereits über 422.000 zum dritten Mal geimpften Israelis. Sollten sich weitere Impfdurchbrüche zeigen, könnte das Vertrauen in die Booster-Impfungen, die nun auch immer lauter in den USA diskutiert werden, sinken. Zumal der Top-Immunologe Anthony Fauci erst am Sonntag vor der Möglichkeit noch gefährlicherer Mutationen warnte, die „noch problematischer sein könnten als Delta“.