Ein Künstlerleben für Türme aus Keramik

Schon die Herkunft Franz Josef Altenburgs ist etwas Besonderes: Er wurde als Urenkel von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth in der Kaiservilla Bad Ischl geboren. Sein Verdienst in der Kunst: Er führte die Keramik zurück in die hohe Kunst. Seine Türme, Stäbe, Konsolen sind Grenzgänger zwischen Bauwerken und Objekten, Industrie und Handwerk. Serielle Raster betonen Raumerleben und Unendlichkeit. Er schließt damit zur Minimal Art auf.