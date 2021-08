Barockoper als Bühnenzauber echt und virtuell

Die Koproduktion mit den Händel-Festspielen Halle 2022 von Kobie van Rensburg setzt Bluescreen-Technik ein: Der Zuschauer erlebt live Sänger, die in einer Bluebox agieren und gefilmt werden. Die Kamerabilder werden in Echtzeit in eine virtuelle Ebene, die auf einer Videowall zu sehen ist, hinein projiziert. Das geniale Konzept sorgte für großen Bühnenzauber!