In diesen Ländern hat Corona wieder Hochkonjunktur

Während die Österreicher angesichts einer entspannten Infektionslage (7-Tage-Inzidenz von 39 neuen Fällen bei 100.000 Einwohnern) derzeit viele Freiheiten genießen können, ist das Coronavirus in einigen anderen Ländern wieder kräftig auf dem Vormarsch. Georgien, Zypern, Spanien, Großbritannien und Frankreich sind derzeit in Europa die Spitzenreiter, was die Anzahl an Neuinfektionen in Relation zur Bevölkerung betrifft. Dort ist die Anzahl an Neuansteckungen sogar um ein Zigfaches höher als bei uns. In Israel ist die Zahl an neuen Fällen drastisch im Steigen begriffen, trotz hoher Durchimpfungsrate. krone.at gibt einen Überblick, wo das Virus derzeit ganz besonders stark grassiert.