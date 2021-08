Österreicherinnen gewannen gegen Finnland 55:53

Österreichs Basketball-Frauen haben am Freitagabend ein Testspiel in Helsinki gegen Finnland mit 55:53 (24:35) gewonnen! Erfolgreichste Werferinnen waren Sarah Sagerer (13) und Camilla Neumann (11). Sigi Koizar und Julia Köppl (je 10) scorten ebenfalls zweistellig. Australien-Heimkehrerin Sarah Schicher gehörte erstmals seit 2014 wieder der Nationalmannschaft an.