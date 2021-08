Gift-Tauben als Todesfalle für heimische Raubvögel

Nachdem ein 73-jähriger Pensionist im Juni in einem Waldstück in Klagenfurt pink gefärbte Taubenfederteile entdeckt hatte, informierte er Polizei und Tierschutzexperten. Nach einer Laboruntersuchung stellte sich nun heraus, dass es sich bei der Farbe um ein in Österreich verbotenes Gift handelt, das Taubenzüchter gegen Greif- und Raubvögel einsetzen!