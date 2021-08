Jetzt droht im neuen Schuljahr noch mehr Chaos

Keine Schulpflicht

Da es keine Schul-, sondern nur eine Unterrichtspflicht gibt, ist dasvöllig legal. Es muss nur am Ende des Schuljahres bei einer Externistenprüfung der Lernerfolg nachgewiesen werden. Wie viele heuer bei diesem Test geflogen und somit sitzengeblieben sind und im Herbst nicht mehr daheim unterrichtet werden dürfen, konnte die Bildungsdirektion OÖ nicht beantworten. Man gehe von einer niedrigen Quote aus, da zwei Drittel den Volksschulbereich betreffen und da die Latte noch nicht so hoch liege, hieß es.