Forscher dokumentieren Artenrückgang in Nordadria

„Sauerstoffkrisen“ im Meer

„Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit menschlichen Eingriffen in das Ökosystem der Meeresböden. Das sind in erster Linie Bodenschleppnetzfischerei und die Einleitung von Abwässern ins Meer, was zu Sauerstoffkrisen führt“, so Zuschin. Zwar sei letzteres Problem in den vergangenen Jahrzehnten durch verbesserte Abwasseraufbereitung, neue Kläranlagen und phosphatfreie Waschmittel kleiner geworden, die zerstörerische Fischereimethode wird aber weiter praktiziert.