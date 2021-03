Jeden Tag sterben 150 Tier- und Pflanzenarten aus

Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind laut den Vereinten Nationen vom Aussterben bedroht. Nicht nur weltweit, auch in Österreich nimmt die Artenvielfalt ab. Fast jede dritte heimische Pflanzen- und Tierart ist in ihrem Bestand bedroht, der Großteil der Lebensräume ist in einem unzureichenden oder gar schlechten Zustand. Ein Drittel der Pflanzen, 27 Prozent der Säugetiere und Vögel sowie 60 Prozent der Amphibien und Reptilien stehen auf der Roten Liste in Österreich, warnt Greenpeace.