„24 Stunden“: NÖ-Ärzte für kürzere Test-Gültigkeit

Aus für Gratis-Tests? Hacker hat kein Verständnis für Debatte

Unterdessen gehen die Wogen bezüglich einer möglichen Abschaffung von Gratis-Tests politisch hoch. „Ich habe überhaupt kein Verständnis für diese Debatte. Wir brauchen beide Tugenden, das Testen und das Impfen“, bekräftigte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstagabend in der „ZiB 2“. „So lange es die Pandemie gibt, werden wir testen müssen.“ Er kann sich allerdings vorstellen, dass es künftig für Geimpfte Vorteile gibt, die Nicht-Geimpfte nicht bekommen, wie etwa Zutritt zu Veranstaltungen wie Clubs, Fitnesscenter, Theater und Konzerte, so der Stadtrat. Über eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter der Stadt, nicht nur für jene in den Spitälern, zeigte sich Hacker diskussionsbereit.