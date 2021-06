Wien schränkt Gültigkeit von Antigen-Tests ein

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Mittwochnachmittag im Rahmen einer eilig einberufenen Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Situation in der Bundeshauptstadt informiert. „Die Gesundheitskrise ist noch nicht vorbei“, sagte Ludwig, der die Situation „anders sehe“ als manche Politiker im Land, und verwies dabei auf die Delta-Variante des Coronavirus. Antigen-Tests werden in Wien künftig nur noch dann gelten, wenn sie unter Aufsicht - etwa in Apotheken oder Teststraßen - vorgenommen werden. Außerdem kommt unter anderem eine Gastro-Testpflicht für Kinder ab dem Alter von sechs Jahren.