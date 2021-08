Corona-Fiasko? Schönbrunn-Konzert sorgt für Wirbel

„Im Gegenteil: Strengste Corona-Kontrollen!“

Seitens der Schönbrunn Group hieß es auf Nachfrage von krone.at am Freitagvormittag, dass man zwar nicht der Veranstalter gewesen sei, man allerdings sagen könne, dass durch den Regen einige Schwierigkeiten aufgekommen waren. So seien viele Besucher nicht wie erhofft bereits am Nachmittag, sondern erst kurz vor Konzertbeginn eingetroffen, was zu massiven Wartezeiten und natürlich auch Menschenschlangen geführt habe.