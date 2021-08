Aniston antwortet auf Shitstorm von Impfgegnern

„Wir müssen einfach nicht nur an uns, sondern auch an andere denken!“. Nach ihrer Enthüllung, dass sie Impfgegner in ihrem Freundeskreis fallen lässt, hagelte es einen Shitstorm auf ihrem Social Media. Erboste „Anti-Vaxxer“ attackierten Jennifer Aniston, warum diese als vollständig Geimpfte Angst vor einer Ansteckung habe.