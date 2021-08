Jennifer Aniston im Partnerlook mit Harry Styles

Die Fotostrecke für die September-Ausgabe der amerikanischen „InStyle“ hält nicht die erste modische Übereinstimmung zwischen Aniston und Styles fest: Die Schauspielerin zeigte bei Instagram auch ein Bild des britischen Sängers in einem T-Shirt, das Aniston schon in ihrer Rolle als Rachel Green in der Serie „Friends“ getragen hatte. Zuvor hatten zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien die Partnerlooks der beiden Promis als Kult gefeiert.