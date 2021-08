Jennifer Aniston: Ich esse immer nur einen Chip!

Das bedeutet, sie absolviere 15 Minuten am Spinning-Rad, 15 Minuten am Ellipsentrainer und 15 Minuten am Laufband. „Und dann ist es einfach Old School: Ich jage mich selbst durchs Gym. Ich brauche einfach Bewegung, auch wenn es nur 10 Minuten am Tag am Trampolin sind.“