Schulter-OP mit Schrauben aus Spenderknochen

Über 170 Millionen Metallschrauben werden jährlich bei Operationen am menschlichen Körper verwendet. Die meisten dieser Fremdkörper müssen in einer aufwendigen, zweiten Operation wieder entfernt werden, was zusätzliche Komplikationen und Schmerzen für Patienten verursacht. Besonders in der Schulterchirurgie ist man hier vor einem nicht zu lösenden Problem gestanden, bis Dr. Kalojan Petkin, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie im UKH Linz, einen innovativen Lösungsansatz mit einer Schraube aus menschlichem Spenderknochen fand.