45 Millionen Euro für Second-Hand-Elektrohändler

Der Wiener Second-Hand-Elektronikhändler Refurbed hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 45,4 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Start-up für erneuerte Elektrogeräte weiter expandieren. Zehn Millionen Euro fließen in den Ausbau der Marktführerschaft in Österreich und in die Verstärkung des Teams, teilte Refurbed mit.