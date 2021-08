Rumänen-Trio ließ im Vollrausch Fäuste fliegen

Drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 28, 33 und 43 Jahren aus dem Bezirk Linz-Land kamen in der Nacht zum 31. Juli 2021 in Traun in der Gemeinschaftsküche zusammen, um gemeinsam zu trinken. Gegen 5.30 Uhr gerieten der 28-Jährige und der 43-Jährige in der Küche in Streit, weshalb der 33-Jährige die Örtlichkeit verließ und auf die Straße ging. Im Zuge der Streitigkeit in der Küche soll der 43-Jährige den 28-Jährigen mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen gedroht haben. Das Opfer konnte dem Täter das Messer entreißen und aus dem Fenster auf einen Balkon werfen. Danach verlagerten sich die beiden nach draußen auf die Straße.