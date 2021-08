Brände auf Bauernhöfen in Asten und Ohlsdorf

Einem 34-jährigen Mieter einer Garage eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes ist es wohl zu verdanken, dass in der Nacht auf Samstag ein Feuer auf einem Bauernhof in Ohlsdorf rasch gelöscht werden konnte. Der Mann hatte kurz nach 23.00 Uhr die Flammen in der Garage bemerkt und die Feuerwehr sowie die Hofbesitzer verständigt. Vier Feuerwehren brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.