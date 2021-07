Erstmals seit 2 Monaten mehr als 100 Neuinfizierte

67 Infizierte von einem Festival

Unter den Jungen sind auch zahlreiche Reiserückkehrer. Erst am Dienstag meldete der Krisenstab, dass elf Personen, die zuvor das Festival „Austria goes Zrce“ in Kroatien besuchten, Corona-positiv sind. Die Personen waren zwar alle auf dem selben Fest, stehen aber in keinem Zusammenhang zu einander. Am Donnerstag waren es bereits 67 Infizierte, dazu kommen noch 14 Fälle, die einer X-Jam-Maturareise zuzuordnen sind. „Die Situation ist allerdings sehr dynamisch, weswegen sich diese Zahl schnell wieder ändern kann“, heißt es aus dem Landeskrisenstab Oberösterreich.