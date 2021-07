Impfung? Tschechien lockt mit zwei Urlaubstagen

Der Gesetzesentwurf soll am Freitag vorgelegt werden und auch rückwirkend gelten. Die zwei zusätzlichen freien Tage sollen alle Mitarbeiter bekommen, die sich seit dem 1. Jänner 2021 impfen ließen. Babis argumentierte mit der Notwendigkeit, die Impfung in Tschechien voranzutreiben und mit den möglichen Nebenwirkungen der Immunisierung, die einige Menschen in den ersten Tagen nach der Impfung haben. „Die Menschen verdienen es (die zusätzlichen Urlaubstage). Außerdem sehen wir darin eine Motivation (zur Impfung)“, so Babis.