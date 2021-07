Mit gestohlenem Moped mehrere Unfälle gebaut

Schon davor Unfall gebaut

Schon einige Stunden zuvor passierte mit demselben Moped ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Desselbrunn. Dabei fuhr der Bursch aus Linz-Land mit einem 14-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck am Sozius auf der Fallholzer Gemeindestraße aus Richtung Winden kommend Richtung Fallholz. In einer Rechtskurve geriet er aufs Bankett, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte in eine Hecke. Die Bewohner des Hauses leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Noch bevor diese am Unfallort eintrafen, flüchtete der 15-Jährige mit leichten Verletzungen.