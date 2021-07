„Keiner der Überfall-Zeugen hat Tobias geholfen“

Eine gebrochene Nase, wackelnde Zähne und schmerzhafte Hämatome auf Kopf und Körper: Der 18-jährige Tobias C. aus Schwanenstadt in Oberösterreich ist nach einem brutalen Raubüberfall durch drei junge Männer am Bahnhof Attnang-Puchheim schwer gezeichnet. Zwei Verdächtige sind gefasst, nach dem dritten wird noch immer gefahndet.