Drogenplantage: Beschuldigte vor Gericht

Im November 2019 zog der 36-jährige Zweitangeklagte, der als „Kopf“ der „Bande“ galt, von Deutschland nach Salzburg, und mit ihm auch seine Freundin, die viertangeklagte 25-Jährige, sowie der 27-jährige Drittangeklagte. Sie mieteten in Oberalm im Bezirk Hallein ein Einfamilienhaus. Im März darauf folgte auch der 48-jährige Erstangeklagte nach. „Bereits im Winter 2019/20 entschlossen sich die Angeklagten dazu, eine Cannabisplantage zu betrieben“, heißt es in der Anklageschrift. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Beschuldigten die kriminelle Vereinigung gegründet, um eine möglichst große Menge Cannabiskraut und Cannabisharz zu erzeugen und es in den Verkehr zu setzen.