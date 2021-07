Süd- und Nordkorea öffnen Kommunikationskanäle

Nordkorea hatte Verbindung gekappt

Das weithin abgeschottete Nordkorea hatte im Juni des vergangenen Jahres einseitig alle Kommunikationskanäle zwischen den Regierungen und den Militärs beider Länder gekappt. Auch die Hotline zwischen dem Präsidialamt in Seoul und dem Büro des nordkoreanischen Machthabers war betroffen. Die Regierung in Pjöngjang sah die Würde des Machthabers durch kritische Flugblattaktionen aus Südkorea verletzt. Nordkoreanische Flüchtlinge hatten regelmäßig riesige Heißluftballons über die Grenze geschickt. In den Flugblättern riefen sie zum Sturz der autokratischen Führung in Pjöngjang auf.