Diplomaten sollen in Massen aus Nordkorea fliehen

„Vorhängeschlösser“ an Botschaften angebracht

Nicht jeder könne die beispiellosen Einschränkungen und den Mangel an notwendigen Gütern wie Medikamenten ertragen. Zudem würden dort Gesundheitsprobleme nicht gelöst. Deshalb werde es weitere Ausreisen geben, prophezeite die Botschaft in ihrer Mitteilung von Donnerstag. An den diplomatischen Vertretungen Großbritanniens, Venezuelas, Brasiliens, Deutschlands, Italiens, Nigerias, Pakistans, Polens, Tschechiens, Schwedens, der Schweiz und Frankreichs seien bereits „Vorhängeschlösser angebracht“, hieß es.