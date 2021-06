Südkoreas Präsident auf Staatsbesuch in Österreich

DerPräsident der Republik Korea, Moon Jae In hält sich am Montag und am Dienstag zu einem Staatsbesuch in Österreich auf. Das Staatsoberhaupt war bereits am Sonntag mit der „südkoreanischen Air Force One“ gelandet, zum Wochenstart stehen Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Programm. Als Themen wurden die Bereiche Corona-Pandemie, Klimaschutz und Wirtschafts- sowie Technologiefragen avisiert.