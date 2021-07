Regen sorgte in London für überschwemmte Straßen

Heftige Gewitter auch in Berlin und Bayern

Auch in Teilen von Berlin und in Bayerns sind am Sonntag heftige Unwetter niedergegangen. Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berichtete am Abend von bis zu 50 Litern Niederschlag pro Stunde auf einem Quadratmeter gegen 19 Uhr in Berlin-Buch und von 40 Litern in Berlin-Marzahn. Am Flughafen Berlin im brandenburgischen Schönefeld kam es zu zahlreichen Verspätungen, die Abflüge stauten sich.