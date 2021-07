Steil nach oben

Seit dem Hit „Freindschoft“ geht es für Edmund steil nach oben. Das zweite Album „Leiwand“ kommt bei den Fans super an, und es wird schon am dritten gebastelt: „Wir sprechen den Leuten einfach aus der Seele“, so die Niederösterreicher. Die auch privat gute Freunde sind: „Die Musik hat uns zusammengeschweißt.“ Das zeigt sich beim Songschreiben: „Die besten Nummern entstehen bei uns spontan, manche schreiben sich in zehn Minuten.“ Warum sie auf Mundart singen? „Das ist einfach am authentischsten.“