Diskussion um dritte Impfdosis in vollem Gang

In einigen Ländern dritter Piks schon möglich

Nach Frankreich begann auch Israel in der vergangenen Woche mit der Verabreichung von dritten Dosen an Menschen, deren Immunsystem - etwa aufgrund von Organtransplantationen, Krebs oder Niereninsuffizienz - geschwächt ist. Beide Länder wiesen auf neue Erkenntnisse hin, wonach Patienten mit geschwächtem Immunsystem nach zwei Impfdosen nicht ausreichend Antikörper entwickeln.