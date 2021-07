USA: Keine „Booster“-Impfung für Vollimmunisierte

Die Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde und inzwischen in vielen Ländern dominierend ist, hat Bedenken ausgelöst, ob die derzeit verfügbaren Mittel ausreichend Schutz bieten. Nach Einschätzung von Experten wäre eine Auffrischungsimpfung gerechtfertigt, wenn es bei geimpften Personen zu einem erheblichen Anstieg der Krankenhauseinweisungen oder der Todesfälle kommt. Mehrere Wissenschaftler sehen eine dritte Dosis gegenwärtig aber als verfrüht an und fordern erst weitere Studien dazu. In Israel werden schon Booster-Impfungen verabreicht.