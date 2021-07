Wie viel wissen Sie über die Olympischen Spiele?

Nachdem gerade erst die Fußball-EM zu Ende ging, steht nun das nächste sportliche Großereignis an. Bei den Olympischen Spielen in Tokio treten 11.300 Athleten aus 206 Nationen an, um zu zeigen, dass sie die Besten in Ihrer Disziplin sind. Von diesen Athleten entfallen 75 auf Österreich.