Hochwasser: Pioniere errichten Brücke in Kelchsau

Bundesheer auch in Kufstein im Einsatz

Donnerstag und Freitag ist das Bundesheer auch in Kufstein im Assistenzeinsatz. Die zentrale Aufgabe der Soldaten soll es dort insbesondere sein, die drei Kufsteiner Bäche, die für das Hochwasser im Zentrum der Festungsstadt verantwortlich zeigten, von ihren Verklausungen zu befreien und dazu präventive Schutzmaßnahmen zu errichten, um für ein etwaiges Unwetter am kommenden Wochenende gerüstet zu sein.