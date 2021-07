Benzinkanister explodiert: Mann schwer verletzt

Ein 37-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in Latschach im Kärntner Finkenstein schwer verletzt worden. Ein Benzinkanister explodierte, in weiterer Folge fing die Kleidung des Arbeiters Feuer. Er konnte die Flammen selbstständig löschen. Sein Kollege brachte ihn ins Krankenhaus, der Schwerverletzte wurde von der Rettung aber weiter ins Klinikum Klagenfurt auf die Plastische Chirurgie überstellt.