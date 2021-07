Olympische Spiele Tokio 2020: Dabeisein ist alles

Da die olympischen Spiele schon im letzten Jahr stattfinden hätten sollen und die PS5 noch nicht am Markt war, ist die Erwartung in puncto grafischer Brillanz nicht besonders hoch. Die Comic-hafte Anmutung gefällt durchaus, wäre da nicht diese eklatante Detailarmut. In Bewerben wie dem BMX-Rennen tritt sie besonders stark zutage. Die Animationen verhelfen - siehe Fußball - auch nicht zu einem besseren Gesamteindruck.