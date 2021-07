Lenker rettete sich nach Ausritt auf Autodach

Am Mittwoch um 04.30 Uhr wurden die Feuerwehren Windischgarsten und Rosenau am Hengstpaß zu einem Verkehrsunfall mit dem Alarmtext „PKW in Bach eine Person eingeklemmt“ gerufen. Der Lenker des Kleintransporters war in einer Rechtskurve mit von der Bundesstraße abgekommen und nach 80 Metern in die Teichl gestürzt.