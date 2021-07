Hochwasser: 8 Tipps, was im Ernstfall zu tun ist

Geflutete Dörfer, einstürzende Häuser, kein Strom, kein Internet: Unwetter sind derzeit ein großes Thema. Nicht nur in unserem Nachbarland Deutschland, sondern auch bei uns in Österreich besteht noch immer erhöhtes Risiko. Aber was tun, wenn es ernst wird? Wir haben die wichtigsten Tipps für Sie.