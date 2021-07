„Finanziell können wir das niemals allein stemmen“

Es ist ein surreales Bild, das sich am Montag in der Tennengauer Stadtgemeinde bietet: Während einige Halleiner bei Sonnenschein ihren Cafe in der Bäckerei Klappacher trinken, fahren am Justin-Robert-Platz mehrere Einsatzfahrzeuge vorbei. In einigen Straßen ist von den dramatischen Szenen am Wochenende nichts mehr zu sehen, die Aufräumarbeiten laufen seit Samstag auf Hochtouren.