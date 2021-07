Welle der Hilfsbereitschaft nach Flut in Kufstein

Es ist ein gespenstisches Bild, wie sich am Tag nach dem verheerenden Hochwasser das sonst so saubere Zentrum Kufsteins noch am Morgen präsentierte. Der erst vor Kurzem neu gestaltete Stadtpark gleicht einer Schlammwüste. Direkt daneben befinden sich die Gebäude der Fachhochschule. Männer der Freiwilligen Feuerwehr Absam, Rinn und Tulfes pumpen die Kellergeschoße und die Tiefgarage aus, während einen Stock höher, in der Aula und in den Lehrsälen, zahlreiche Frauen mit Schaufeln und Besen versuchen, der Unmengen an Schlamm und Geröll Herr zu werden.